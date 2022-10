Un "cirque rock" avec la musique d'AC/DC, Metallica, Iron Maiden et bien d'autres a été lancé en Espagne et ça a l'air sauvage

Vous avez toujours voulu voir des jongleurs s'élancer au son au "Kashmir" de Led Zeppelin sous un torrent de pluie ? Alors, nous avons une bonne nouvelle pour vous.

Vous aimez la musique rock ? Vous aimez le cirque ? Vous comptez vous rendre à Madrid en Espagne au cours de la semaine prochaine ? Alors nous avons une bonne nouvelle pour vous : le Rock Circus est actuellement en ville, sur l'Av. del Partenón, non loin de l'aéroport.

Le Rock Circus promet "un nouveau format de divertissement qui propose les numéros de cirque les plus extrêmes tout en voyageant à travers l'histoire du rock". Un programme qui semble très prometteur.

"Le spectacle sera interprété par un total de 50 artistes, dont des jongleurs, des acrobates, des trapézistes, etc. et une dizaine de danseurs", précisent les organisateurs. "Ils seront rejoints par un groupe de rock composé de 18 musiciens, qui interpréteront un répertoire de 40 chansons de groupes emblématiques comme Kiss, Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, AC/DC, Led Zeppelin, les Rolling Stones, Queen ou David Bowie.

On y retrouve donc un spectaculaire globe de moto de la mort, un duo de jongleurs proposant un numéro incroyable pendant qu'un groupe live joue "Kashmir" de Led Zeppelin, et une troupe de danseurs enthousiastes proposant une choré énorme sur un mélange de chansons, dont "Enter Sandman" de Metallica, "Welcome To The Jungle" de Guns N 'Roses et "I Was Made For Lovin' You" de Kiss.

Vous voulez assister au Rock Circus ? Vous avez jusqu'au 1er novembre. Toutes les infos sont ici.