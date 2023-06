Un cinquième transfert pour l’Union Saint-Gilloise : Mathias Rasmussen arrive chez les Bruxellois

L’Union Saint-Gilloise a recruté un nouveau milieu de terrain, le Norvégien Mathias Rasmussen. Le club a officialisé l’arrivée du joueur de Brann Bergen avec un nouveau contrat de quatre saisons, mardi, par un communiqué.

Mathias Rasmussen (25 ans) arrive de la première division norvégienne, où son club de Brann occupe actuellement la 3e place du classement. Il a été titulaire lors des 12 matches du nouvel exercice, distribuant 3 passes décisives. Au total, il a disputé un total de 74 matches dans l’élite norvégienne, entre l’IK Start et Brann. Il a également connu le championnat danois à Nordsjaelland, où il a joué 105 matches entre 2016 et 2020. Rasmussen a été international U21 avec la Norvège à trois reprises. Engagé jusqu’en juin 2027, il rejoint l’Union Saint-Gilloise avec effet immédiat et participera au premier entraînement collectif cette semaine. Il est la 5e recrue unioniste de l’été, après le milieu de terrain Charles Vanhoutte, l’ailier allemand Henok Teklab, le défenseur Fedde Leysen et l’attaquant Elton Kabangu. L’Union est à la recherche d’un nouvel entraîneur, le club et Karel Geraerts ayant mis un terme à leur collaboration mercredi, faute d’accord sur un nouveau contrat.

L’Union recevra Anderlecht le 28 juillet en ouverture du championnat 2023-2024.