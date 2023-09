"Un cimetière à ciel ouvert": à Rocourt, le filet "anti-pigeons" fait grincer des dents les riverains

Geneviève est émue. Avec d'autres voisins, elle réclame le retrait pur et simple du filet problématique. Mais pour la Région, ce n'est pas une solution, comme le souligne Héloise Winandy, la porte-parole de la SOFICO: "Je rappelle tout de même que c'est une demande qui a été formulée par les usagers eux-mêmes il y a une dizaine d'années, et c'est une mesure assez exceptionnelle que l'on ne prend que lorsqu'il y a beaucoup de fréquentations sous un ouvrage. Et donc cette mesure, elle a été installée justement à la demande des usagers pour les protéger des déjections des pigeons."

Bientôt un filet en métal pour protéger les oiseaux

Pour que les pigeons ne soient plus coincés, un filet en métal sera posé dans les prochaines semaines. D'ici là, des ouvriers continuent de passer régulièrement pour les libérer du filet toujours en place.

A noter que le problème n'est pas nouveau. L'an dernier, la police a dressé un procès-verbal pour maltraitance animale à la demande de la Ville.