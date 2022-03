Un ciment écologique à base de poudre de verre ?

Face à cet enjeu, la recherche scientifique se mobilise pour essayer d’offrir de nouveaux espoirs. L’objectif des chercheurs : remplacer 10% du ciment classique par de la poudre de verre et ainsi réduire l’impact environnemental du béton.

Mais pourquoi l’utilisation de la poudre de verre serait-elle plus écologique ? En fait, c’est assez simple. Pour fabriquer du verre, on chauffe de la silice à très haute température, et la chaleur déforme les cristaux. Or ces déformations permettent d’emmagasiner de l’énergie : la silice cherchant à retrouver sa forme originale, elle est prête à réagir. Et c’est ce stock d’énergie qui rend la poudre de verre plus écologique. En rentabilisant l’énergie déjà investie pour fabriquer du verre, on évite d’en dépenser pour fabriquer du nouveau ciment.