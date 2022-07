Un cierge à l'église, aucun contact sur la voiture : le secret de Jules Gounon pour gagner les 24H de Spa

Quelle était la clé du succès selon le sympathique pilote français ? "Quand on regarde la voiture, il n'y a pas de contact. On a livré une course très propre. On a eu quelques petites erreurs avec un peu de malchance dans le choix de stratégie. On a pris que cinq secondes de pénalité pour les track limits durant la course."

Et de conclure : "Le week-end a été extraordinaire. Ca fait du bien de voir du monde à la parade, de se rendre compte qu'il y a plein de fans de sport auto en Belgique. Spa, c'est la course la plus dure à gagner en GT. J'ai allumé un cierge dans la même église où j'en place toujours un avant la course de Spa. Ce soir, je peux protéger ceux qui nous ont protégés pour ce résultat fantastique."