Un ciel progressivement plus nuageux ce samedi

Cet après-midi, les nuages seront de plus en plus nombreux, mais l’impression restera lumineuse, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. On pourrait avoir quelques gouttes très localement sous les nuages les plus épais. Les maxima seront dans les normes de saison avec 21 à 22°C prévus en Ardenne et à la côte, 23 à 24°C dans les autres régions et jusqu’à 25°C possibles en Campine.