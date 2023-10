Un ciel lumineux et des températures agréables pour ce dimanche

Ce matin quelques nuages s’attardent sur le nord du pays donnant un ciel laiteux, ailleurs le soleil est présent malgré la compagnie de nuages d’altitude. Sous un vent faible les températures en milieu de matinée affichent 15 à 16 degrés de Spa à Virton, 16 à 17 à Liège et Bruxelles et 18 à la côte.

Cet après-midi le ciel reste lumineux et calme avec 21 degrés à Saint-Hubert, 22 à Liège, 23 à Namur et Charleroi ainsi que le long du littoral.

Ce soir et cette nuit, ciel relativement bien dégagé, un vent faible et des températures situées entre 12 et 15 degrés selon les régions.

Demain matin le soleil sera un peu plus voilé mais le ressenti restera positif avec des maximas de 17 degrés sur l’ensemble du pays mis à part au à la mer avec 19 degrés.

L’après-midi, le ciel reste lumineux avec beaucoup de douceur et des températures situées entre 21 et 23 degrés.