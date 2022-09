Un choix audacieux pour une action folle en NFL : le quarterback des Cardinals slalome dans la défense pour planter deux points

Menés 23 à 7 sur le terrain des Raiders de Las Vegas, les Arizona Cardinals ont complètement retourné la situation au cours d’un dernier quart-temps de folie. Kyler Murray, le quarterback des Cardinals a relancé le suspense grâce à un choix audacieux. Un choix qui a été récompensé.



Darrel Williams a d’abord marqué un touchdown pour permettre à son équipe de récoler à dix points. Kyler Murray a opté pour une conversion à deux points plutôt qu’un coup de pied qui ne rapporte qu’un point. Son choix s’est avéré payant mais il a dû sortir une action de folie. Balle en main, le QB des Cardinals a cherché une solution de passe… sans la trouver. Du coup, il a décidé d’y aller seul. Après un slalom et 85 yards de course, il a trouvé l’ouverture et a atteint la "end zone".



Cette action a boosté ses équipiers qui ont fini par s’imposer 23-29.