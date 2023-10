Un choc sans vainqueur : La Gantoise et Genk se neutralisent et n’avancent pas

La Gantoise et Genk ne sont pas parvenus à se départager dans le choc de la 10e journée de Pro League (1-1).



Matisse Samoise a répondu à Andi Zeqiri et a permis aux Buffalos de conserver leur brevet d’invincibilité en championnat. Les Limbourgeois confirment, eux, leur statut de spécialistes du partage (6 en 10 rencontres).



Gift Orban (65e) et Tolu Arokodare (79e) ont tous les deux secoué les filets adverses. Mais ces deux buts ont été - logiquement - annulés par le VAR.



Au classement, La Gantoise (20 points) est doublée par Anderlecht (21 points) et recule au 3e rang. Le Racing Genk reste bloqué en sixième position avec 15 unités.