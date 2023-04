Un chinchilla comme animal de compagnie : que faut-il savoir sur ce rongeur ?

Depuis quelques années, le chinchilla fait partie chez nous de ce qu'on appelle les NAC (nouveaux animaux de compagnie). Dans le 8/9, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous présente ce rongeur domestique assez peu répandu.

Le chinchilla est un rongeur originaire de la Cordillère des Andes qui a fait son apparition en Europe il y a une dizaine d'années. À l'état sauvage, il en existait autrefois deux variétés : une à queue longue qui vivait à des altitudes de 400 à 1500 mètres, et une à queue plus courte qu'on retrouvait entre 3500 et 4000 mètres. Mais ils ont été très longtemps chassés pour leur pelage extrêmement doux et soyeux, et la domestication a contribué à sauver l'espèce de l'extinction.