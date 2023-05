Un chien sème la zizanie sur le Giro : Remco Evenepoel chute et repart péniblement

On avait annoncé que la pluie allait sans doute faire des dégâts ce mercredi entre Antripalda et Salerno. Chaussées glissantes, appréhension grandissante d'un peloton aux aguets, on redoutait le pire. Malheureusement, c'est... un chien qui a semé la zizanie en début de 5e étape.

Lâché par son propriétaire, il s'est immiscé sur la route au passage du peloton. Et si plusieurs coureurs ont fait une vague pour l'éviter, Davide Ballerini, coéquipier de Remco Evenepoel, n'a rien pu faire et s'est retrouvé au sol. Comble de la malchance, il a emporté son leader avec lui.

Tombé dans des graviers aux abords de la route, et visiblement sonné, Remco Evenepoel a mis de longues minutes à reprendre ses esprits, assis sur la chaussée. Epaulé par l'ensemble de sa formation, il a ensuite péniblement repris la route.

Alors, dans quel état est-il ? Difficile à dire. Notons qu'il n'a pas fait appel au médecin, ce qui est sans doute bon signe. Remonté sur son vélo, il a ensuite levé le pouce vers la caméra. Ouf...