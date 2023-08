Un chien pour faciliter le contact d’Infirmiers de rue avec les sans-abri

Depuis un an, Frida parcourt les rues de Bruxelles à la rencontre des sans-abri. Frida, c’est un chien, un épagneul de Münster âgé de deux ans. Elle est toujours aux côtés de sa maîtresse Sarah, infirmière et psychologue, et des équipes de l’ASBL Infirmiers de rue. Il s’agit d’une approche différente pour faciliter le contact avec les personnes dans la rue.

Ce 3 août, Frida a fêté sa première année de carrière au sein de l’équipe d’Infirmiers de rue. L’ASBL œuvre pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe et pour venir à bout du sans-abrisme à Bruxelles et à Liège. Les équipes apportent des soins, un suivi psychologique, médical et un soutien moral. Comme presque toutes les semaines, elle part une fois en maraude avec sa maîtresse et un autre membre de l’équipe, Aymeric cette fois-ci, un assistant social.



La présence de Frida fait plaisir à Stan, un homme d’origine polonaise, à la rue depuis 20 ans.

"Dans mon pays, j’ai tenu deux magasins avec des animaux et des poissons. J’aime bien les animaux. Mais comme je suis à la rue, je vais parfois à gauche, à droite, chez le médecin ou à la toilette. Je ne peux pas rentrer partout avec un chien… Avoir un compagnon, c’est compliqué, donc, la visite de Frida, c’est une bonne alternative", nous confie Stan.



Il joue avec le chien, contribue à son éducation, la caresse et rigole le temps de quelques minutes. En parallèle, Sarah et Aymeric posent diverses questions à Stan sur sa santé, ses rendez-vous médicaux ou encore sa prise de médicaments. Le contact semble plus facile. "Le rôle du chien, c’est vraiment créer du lien avec notre patient et que ce lien soit un peu différent que ce qu’on a l’habitude de faire dans le sens où, nous, on est vraiment fort sur les démarches médicales et psychos sociales. La présence du chien peut vraiment faire levier pour la personne soit pour lui rappeler des souvenirs, soit pour donner un peu de légèreté lors de la rencontre. Ça permet aussi d’amener le jeu", nous explique Sarah, l’infirmière et psychologue. Aymeric ajoute à cela que, grâce à la présence du chien, il voit davantage les patients sourire.



Deux autres chiens font également partie du projet de médiation animale : Walt et Youki. Ils accompagnent les infirmiers de rue lors de visites chez des patients relogés. Ce projet de médiation animale est, pour le moment, autofinancé. L’asbl a lancé un crowdfunding pour soutenir le projet. Les fonds récoltés serviront à financer des séances avec une comportementaliste pour chien, le matériel et une maraude par mois par chien.