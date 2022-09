Un chercheur israélien a mis au point un matériau isolant bas carbone à base de champignon.

Le mycélium représente une ressource précieuse dans la mesure où elle est très abondante et présente presque partout sur Terre. Elle s'avère donc particulièrement intéressante dans le domaine du bâtiment, sachant que la seule fabrication du ciment (ingrédient principal du béton) représente environ 8% des émissions mondiales de CO2.

Mais ce n'est pas la seule industrie à pouvoir profiter de l'impact écologique positif du mycélium. Cette ressource est depuis quelques années exploitée par les stylistes et marques de vêtements pour fabriquer des produits plus écoresponsables.

C'est notamment le cas de la créatrice anglaise Stella McCartney, qui a lancé un sac conçu à partir de mycélium en 2020 et plus récemment, une brassière et un pantalon cargo. Ou de la start-up américaine MycoWorks, qui a récemment levé des fonds pour se lancer dans la confection de cuir de champignon, capable d'offrir "les mêmes caractéristiques que le cuir animal avec un impact environnemental moindre".