Un chef d’orchestre dirige La Bohème les yeux bandés, en signe de protestation contre la mise en scène

La question est légitime et a très vite été soulevée par les différents médias italiens qui ont relayé la polémique. En effet, quelques jours avant la représentation, le secrétaire d’État italien à la Culture, Vittorio Sgarbi, exhortait le maestro – qui figurait par ailleurs sur la liste électorale de Giorgia Meloni lors des dernières élections régionales - à "ne pas diriger l’orchestre", déclarant que la mise en scène manquait de "respect [à] l’art et la mémoire de Puccini" et estimant que le militantisme communiste amené par la mise en scène n’avait aucun rapport avec La Bohème de Puccini. "Je suis certain que Veronesi n’aurait rien contre le fait de diriger un opéra de Luigi Nono avec ces mêmes décors (situés en 1968), mais pas de Puccini", a ajouté Sgarbi dans un communiqué.

Suite au scandale créé par Veronesi, le Festival Puccini a pris la décision de licencier le chef d’orchestre, qui dénonce, selon le journal Il Tempo, "une décision politique". Le député Alessandro Amorese et le conseiller régional Vittorio Fantozzi, membres du parti d’extrême droite italien Fratelli d’Italien, ont exprimé "toute leur solidarité" au chef d’orchestre, tandis que le maire Viareggio, dont dépend le village de Torre del Lago où se déroule le festival, a tenté de désamorcer la polémique par un trait d’humour : "Le maestro Veronesi a voulu montrer qu’il connaissait la partition par cœur".