Un chauffard se lance dans un rodéo dans les rues de Mons

Le procureur du roi de Mons, Vincent Macq, saisi de l’affaire, a indiqué lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce vendredi que le suspect est un homme de 40 ans de nationalité française et frontalier. Il serait déjà connu des services de police notamment pour des faits de stupéfiants. Le parquet a qualifié, pour le moment les faits de tentative d’homicide volontaire et a décidé de priver de liberté l’auteur des faits. Un homme qui selon les dires du procureur est très agité et peu coopérant.

L’enquête qui a été confiée à une juge d’instruction devra déterminer si l’homme était sous l’emprise de stupéfiants. Des analyses toxicologiques ont été demandées. Les enquêteurs vont dorénavant entendre les témoins et analyser les images de vidéosurveillance un expert automobile a également été désigné. La juge devrait entendre le suspect demain dans la journée