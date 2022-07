Un chauffard ayant pris des stupéfiants a été flashé à 101 km/h à Schaerbeek

Un chauffard a été flashé à 101 km/h dans une zone limitée à 30 km/h lundi vers 21h30, lors d’une opération de contrôle de la vitesse sur la chaussée de Haecht à Schaerbeek effectuée par la police locale de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere), a indiqué mercredi après-midi le parquet de Bruxelles. Il a pu être intercepté peu après rue d’Aerschot.

Le véhicule en cause ne portait pas de plaque d’immatriculation à l’avant, sens dans lequel il a été flashé. L’équipe Radar a dès lors transmis sa description et sa photo aux unités de la zone de police en patrouille. C’est grâce à leur collaboration que le conducteur a pu être intercepté plus tard dans la soirée.

Il s’est avéré que le chauffard roulait de plus sous l’influence de stupéfiants.

Le magistrat du parquet a ordonné à son encontre un retrait de permis de conduire pour une durée de 15 jours. Le tribunal de police pourrait encore sévir en imposant une sanction plus lourde.

Le service Radar de la zone de police locale de Bruxelles-Nord organise régulièrement des opérations de contrôle de la vitesse avec ses radars mobiles.