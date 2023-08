La Roche-en-Ardenne : un château et une légende de fantôme qui font le bonheur des curieux

C'est le moment fort de la saison estivale. Chaque soir de beau temps, le fantôme de Berthe apparaît sur la muraille du château de La Roche-en-Ardenne. Un spectacle insolite et historique dont on vous parlait dans L'Agence Tourisme.

L'histoire commence au Moyen-Âge. Et malheureusement pour Berthe, il n'y a pas de "Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants". À 17 ans, la jeune fille qui est l'unique héritière du comte de La Roche doit trouver un époux. Son père décide donc d'organiser un tournoi avec à la clé : la main de sa fille. Et un seul candidat répond à l'appel : le comte Waleran de Montaigu. Une chance pour Berthe car elle en est follement amoureuse. Mais il y a un 'mais'... celui-ci est déjà fiancé ! Et la promise n'apprécie pas d'être reléguée au second plan. Elle décide donc de se déguiser et se fait passer pour un autre prétendant au tournoi. Vu son apparence chétive, le duel semble joué d'avance... Mais elle le remporte et tranche la gorge de Waleran. Une tragédie pour Berthe qui se voit contrainte d'épouser le vainqueur. Le lendemain de la nuit de noces, le père s'impatiente d'avoir des nouvelles. Personne ne redescend de la chambre. Alors, il monte et là, stupeur, il découvre la fenêtre ouverte et en bas, sa fille, assassinée. La première fiancée avait passé un pacte avec le diable.