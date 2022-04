Un chat tué par un AmstStaff à Watermael-Boitsfort : dans le doute, un comportementaliste devrait voir tous les chiens ?

Le débat s’est terminé avec Jacqueline de Mons. Elle prône le recours à la muselière. "J’ai été agressée par un chien dangereux. Je promenais mon caniche tranquillement et le chien est sorti d’une cour comme une fusée. Il s’est lancé directement sur mon petit caniche ! Il lui a carrément arraché la peau et s’en est pris à moi. Et le propriétaire était là à regarder sans intervenir."

Un comportementaliste pour les chiens dangereux ? Notre auditrice n’y croit pas. "Vous croyez que les jeunes vont aller chez un comportementaliste ? Je n’y crois pas ! Quand on sort ces animaux, qu’on leur mette la muselière. Les gens ne se rendent pas compte que les chiens peuvent être dangereux. Tous les chiens peuvent mordre mais il y a mordre et mordre."

