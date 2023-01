Un chat de Taylor Swift dans le classement des animaux domestiques les plus riches au monde

Et la troisième marche du podium va enfin à un animal à quatre pattes dont on connaît la propriétaire : Olivia Benson (comme l'héroïne de New York Unité spéciale, ses 2 autres chats se nommant Meredith Grey et Benjamin Button), le chat de Taylor Swift, a une fortune estimée à 97 millions de dollars. Olivia n’a pas de compte Insta mais profite évidemment des bénéfices de la carrière de sa maîtresse ! La chanteuse possède deux autres chats mais eux n’apparaissent pas dans le classement. Explication : " La Scottish Fold a gagné sa fortune en jouant aux côtés de sa maîtresse dans plusieurs clips musicaux, a créé sa propre ligne de produits dérivés et a joué dans de nombreuses publicités à gros budget, notamment pour des marques comme Diet Coke et Ned Sneakers ".

D’autres animaux célèbres figurent sur la liste, Choupette évidemment, la chatte du défunt Karl Lagerfeld. La délicate princesse birmane a hérité de 13 millions de dollars à la mort du créateur! Oui, à ce stade, on peut dire qu'on a basculé dans l’indécence. Sinon il y a aussi les cinq chiens d’Oprah Winfrey, Sadie, Sunny, Lauren, Layla et Luke. Ceux-ci hériteront chacun de 30 millions de dollars via un trust à la mort d’Oprah. Ça ne s’invente pas.