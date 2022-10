Un Charleroi en panne d’idées s’incline à Saint-Trond et subit sa 4e défaite en 5 matches

Charleroi n’avance plus. Les Zèbres se sont inclinés sur la pelouse de Saint-Trond ce samedi soir à l’occasion de la 12e journée de Pro League (2-1). En panne d’idées et de créativité, le Sporting de Charleroi n’a jamais été en mesure de revendiquer quoi que ce soit face à des Canaris plus entreprenants. Shinji Kagawa a rapidement donné l’avantage aux locaux en inscrivant un magnifique… corner direct (1-0, 12'). Frank Boya a ensuite fait le break en seconde période (2-0, 68'). Amirhossein Hosseinzadeh n’a réduit le score que trop tardivement pour les Zèbres (2-1, 90+2').

Avec cette nouvelle défaite, la quatrième en cinq matches, les Carolos voient leur adversaire du jour leur passer devant au classement. Charleroi est désormais 11e avec 16 points au compteur.