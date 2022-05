Un chantier routier qui s'éternise à l'entrée de Louvain-la-Neuve, l'entrepreneur ne semble pas vouloir reprendre les travaux

A Louvain-la-Neuve, un important chantier routier est à l’arrêt depuis plusieurs mois, ce qui suscite de nombreuses interrogations. Il s’agit de l’aménagement d’un accès direct au grand parking RER de la gare depuis l’autoroute E411, en passant sous la Nationale 4. Cette liaison est censée convaincre les automobilistes qui vont à Bruxelles d’abandonner leur voiture à Louvain-la-Neuve et de prendre le train. Mais ça coince, comme l’expliquait récemment le journal L’Avenir.

Entamé en 2019, le chantier aurait dû être terminé depuis longtemps. La crise du Covid et des problèmes techniques l’ont retardé. Mais surtout, avec la mise en place d’un nouveau système budgétaire et comptable au sein de l’administration wallonne il y a quelques mois, certaines factures n’ont pas été payées à temps. L’entrepreneur a donc interrompu les travaux.

"Ce qu’il est important de dire, c’est qu’à l’heure actuelle, toutes les factures ont été liquidées, explique Sarah Pierre, porte-parole du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures. Il n’y a plus de retards de paiement à déplorer. Nous avons donc adressé un ordre de reprise des travaux à l’entrepreneur chargé de les réaliser et nous souhaitons que le chantier puisse reprendre dans les meilleurs délais."