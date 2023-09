Un chantier de revêtement commence ce 25 septembre sur la E411 vers Bruxelles

Si vous devez passer par la E411 ces prochains jours dans le sens Namur-Bruxelles, sachez d’un nouveau chantier va se rajouter au chantier de longue durée de Daussoulx. En effet, des travaux de revêtements des couches supérieures doivent être effectués entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange dans le Brabant Wallon uniquement vers la Capitale.

À partir du 25 septembre, le chantier va progressivement être aménagé avec le marquage provisoire au sol et la mise en place des travaux.

Ensuite, à partir du 2 octobre jusqu’à la fin de celui-ci, trois voies de circulation seront maintenues mais déviées en utilisant la bande d’arrêt d’urgence vers Namur .

Dans l’autre sens vers Bruxelles, le trafic passera de deux voies de circulation sauf pendant les heures de pointe le matin entre 6 heures et 9 heures.

À noter que durant deux journées uniquement vers Bruxelles, des travaux d’asphaltage se feront dans les bretelles d’accélérations et de décélération de Louvain-la-Neuve (n°8a) et de Corroy-le-Grand (n°9). Ces bretelles d’accès et de sorties seront d’ailleurs fermées à la circulation.