Un chai au milieu d’un vignoble de huit hectares à Lasne, le projet un peu fou d’un trio de passionnés

En attendant que ça pousse, le trio ne reste pas inactif. Il a planché pendant plusieurs mois sur l’étape suivante : la construction d’un chai au cœur des vignes, sur une partie du terrain plus pentue où il n’a pas été possible de planter. La demande de permis a été introduite et l’enquête publique est sur le point de commencer.

"On essaie d’avoir un chai en intégration paysagère, poursuit Gary Garnier-Guisgand. Le but est vraiment d’être en accord avec la nature. Comme notre volonté d’avoir un domaine bio, on est occupé à avoir la certification. Et donc nous voulons avoir un bâtiment le plus enterré possible, pour qu’on ne le voit pas, et d’avoir notre site de production sur place."