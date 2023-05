Un chai au coeur d'un vignoble à Lasne : un beau projet qui suscite malgré tout des inquiétudes

Alors qu’une demande de permis a été introduite et que l’enquête publique vient de commencer, le projet de construction d’un chai au milieu d’un vignoble suscite quelques inquiétudes à Lasne. Ce n’est pas l’activité viticole en tant que telle qui pose problème, mais bien les événements que les propriétaires souhaitent organiser sur le site pour assurer la viabilité de leur exploitation.

Partiellement enterré, le chai comportera ainsi d’assez grands espaces (à l’intérieur et en terrasse) où pourraient se tenir des réceptions et des séminaires, pour des groupes de vingt à quarante personnes, à raison de 150 jours par an. Voilà qui chiffonne quelque peu le voisinage. Certains riverains redoutent le bruit que pourraient causer ces activités et le trafic dans la petite rue qui mène au vignoble.