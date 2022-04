Un centre européen d'excellence en cybersécurité va s'implanter à Transinne

Le premier coup de pelle de la construction d'un Centre d'excellence européen en matière de cybersécurité a été donné vendredi midi à Transinne (province de Luxembourg), à deux pas du site de l'Euro Space Center. L'infrastructure sera opérationnelle fin 2023 et permettra la création d'un peu plus de 100 emplois. Le groupe Rhea, une entreprise belge présente dans 12 pays et spécialisée en ingénierie et conseil dans le domaine spatial, y investira 20 millions d'euros sur fonds propres, en partenariat avec l'intercommunale de développement territorial Idelux, ce qui en fait le plus important investissement du secteur privé dans la cybersécurité en Belgique, et plus largement en Europe.

Le centre d'excellence sera installé sur le parc d'activités économiques Galaxia, dédié aux applications spatiales européennes. Il fournira des services de cybersécurité complets et une cyber-protection continue aux organisations de tous les secteurs, dont les gouvernements, les institutions, la Défense ou des entités commerciales, détaille Rhea, qui emploie plus de 700 personnes dans le monde.

Les services de sécurité seront assurés 7 jours sur 7, même en cas de perturbations. La mission du centre sera de défendre les infrastructures et applications critiques contre les cyber-menaces, tout en développant une expertise au meilleur niveau mondial. L'emplacement de Transinne n'a pas été choisi au hasard. Cela permet en effet d'avoir un centre à proximité du Centre européen de sécurité et d'éducation spatiale (ESEC) de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Redu et d'ainsi créer une masse critique d'excellence et une "cyber-vallée".