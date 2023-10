Un centre d’essai unique au monde pour tester la résistance de la future île énergétique Princesse Elisabeth

Ce sera la première île énergétique artificielle au monde. 400 mètres de long sur 200 mètres de large, elle sera ancrée à 45 kilomètres au large de la côte belge. Elle devrait réceptionner l’électricité produite par les parcs éoliens de mer du Nord, la transformer et la redistribuer via des câbles sous-marins au réseau électrique belge mais aussi au Danemark et en Grande-Bretagne.

Avec l’aide du plan de relance européen, cette infrastructure doit permettre de produire 3,5 GW d’ici 2030. Le coût total de ce projet aussi ambitieux que colossal a été revu à la hausse : 3,5666 milliards d’euros, soit un milliard de plus que prévu. Autant dire qu’avec cette note bien plus salée, il s’agit de s’assurer que cette île artificielle résistera à une tempête exceptionnelle comme on en connaît une fois tous les 1000 ans. Des ingénieurs danois l’ont testée dans un laboratoire unique au monde situé à Copenhague.