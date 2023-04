Un castor et sa famille font "trembler" les habitants de Wellin

Dans le village de Lomprez, à Wellin, la présence du castor Zébulon 3 et de sa famille inquiète les riverains depuis le début de l'année. Ils craignent que les barrages de l’animal provoquent des inondations dans la plaine. La semaine dernière une réunion a eu lieu avec les habitants du village et le département de la nature et des forêts.

Pas question de déloger le castor

Les explications de Benoit Closson, le bourgmestre. "Nous avons l’autorisation du DNF de pouvoir, le cas échéant, écrêter le barrage de 40 centimètres si c’est vraiment nécessaire et que l’on s’aperçoit que le niveau de l’eau monte de manière excessive. Il faut savoir que ce n’est pas dans l’intérêt du castor de trop faire monter les eaux car sa propre hutte risque aussi l’inondation. On peut dire que le castor est un régulateur naturel du niveau d’eau. Par contre, le délogement n’est pas à l’ordre du jour parce que c’est le troisième du nom ce qui signifie que si on le déloge il est fort à parier que nous aurons une quatrième génération qui viendra s’installer dans ces lieux propices".