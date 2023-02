Un casque à conduction osseuse: on a testé

La nature n’a pas fabriqué le tympan pour le bypasser. Le tympan, aussi appelé oreille moyenne, protège l’oreille interne (la cochlée) des sons trop forts. Il s’agit d’un réflexe, activé automatiquement, qu’on appelle le réflexe stapédien. Cela fonctionne pour des sons supérieurs à 80 dB.

Si on écoute de la musique à fond les manettes avec un casque à conduction osseuse, on risque d’abîmer la cochlée, car on ne bénéficiera pas du réflexe stapédien de protection. Ceci dit, cela vaut aussi pour un casque normal. Le réflexe stapédien nous protège pour un son bref, pas un son continu.

Ceci dit il y a une autre astuce. Ne vous ruez pas sur les fabricants. Les concepteurs de musique développent de l’audio immersif 3D. Il s’agit d’une perception spatiale totalement révolutionnaire. Il vaut mieux attendre que la technologie s’affine et être certain que le résultat sera à la hauteur.