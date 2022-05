Un cas de variole du singe en Argentine, le premier officiellement rapporté en Amérique latine

Endémique dans 11 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, la variole du singe a été détectée dans plus de 20 autres pays dans le monde, dont les Etats-Unis, l’Australie, les Emirats arabes unis et une dizaine de pays d’Europe.

Cette maladie infectieuse est causée par un virus transmis à l’être humain par des animaux infectés. La transmission interhumaine est possible par contact étroit et prolongé, mais considérée à ce jour comme rare.

Ses symptômes sont une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, puis l’apparition d’éruptions cutanées, lésions, pustules.