Un cas de vache folle aux Pays-Bas: pas de mesures supplémentaires en Belgique

La Belgique ne prendra pas de mesures supplémentaires après la découverte d'un cas de vache folle dans une ferme aux Pays-Bas, a fait savoir mercredi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Le dernier cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) remonte à octobre 2006 dans notre pays.

Les autorités néerlandaises ont mentionné le cas via le point de contact européen. Une enquête est en cours pour déterminer la source de la maladie et les contacts de l'animal malade. "Cela concerne probablement un cas sporadique et isolé de la maladie", a commenté une porte-parole de l'Afsca. Elle précise que "l’exploitation où le cas de vache folle a été découvert est fermée et le matériel en contact sera détruit".