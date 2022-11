Un cas de torture infantile renvoyé de correctionnelle vers les assises à Bruges

Le tribunal correctionnel de Bruges s’est déclaré lundi incompétent pour statuer sur un cas de torture de mineurs. Virginie V., aujourd’hui âgée de 42 ans, aurait accusé ses beaux-fils, âgés alors de 9 et 11 ans, d’avoir écrit des lettres de menaces et perpétré des actes de vandalisme. Les parents des victimes et l’autre belle-mère sont également jugés pour traitement inhumain.

En 2009, Virginie V. a entamé une relation avec Wika M. (aujourd’hui âgée de 48 ans), qui avait deux fils d’une relation précédente. Lorsque le couple a eu une petite fille ensemble, Wika M. a été bombardée de lettres de menaces qui semblaient provenir de la main de ses enfants. En outre, la famille a été touchée par des incendies criminels et d’autres actes de vandalisme.