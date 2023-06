Un carré potager, même à l’intérieur

Après avoir cherché, expérimenté et mis au point leur petit carré potager d’appartement, Chloé et Christophe ont décidé d’en faire profiter les autres. Et c’est devenu une activité professionnelle pour Christophe. A l’issue du Covid, Christophe, diplômé en sciences politiques et relations internationales, a perdu son emploi et a décidé de se consacrer à sa passion : l’écologie. Il s’est donc formé et s’est lancé dans un programme d’accompagnement de création d’entreprise financé par la Région Wallonne, un coup de pouce qui lui permet d’envisager sereinement de devenir indépendant.

Pendant deux ans, Christophe et Chloé ont expérimenté leurs carrés potagers, envahissant tout l’espace disponible chez la maman de Chloé et confiant à leurs potes (le cercle des proches) leurs premiers mini- potagers. Désormais installés à Emptinnes, dans une ancienne ferme devenue une coloc, Christophe dispose de l’espace nécessaire pour fabriquer et entretenir ses bacs et d’une serre où il cultive ses semis. Ses graines viennent de chez Semailles à Gesves où l’on propose 800 variétés de semences reproductibles dont 250 variétés régionales. Ses plants, il les choisit chez Arche-en-terre à Walhain Saint Pol, seul producteur de plants bio en Belgique, à destination des professionnels.

Alors aujourd’hui, Christophe et Chloé proposent quatre mini-potagers bien rôdés, 100 % bio, accompagnés d’un petit livret explicatif, très simple. Ce livret vous permet de prendre soin de vos nouvelles amies mais aussi de comprendre la démarche de Ton pot’.