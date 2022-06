Un Carpool Karaoke de rêve avec Lizzo

Avec son culte Carpool Karaoke, James Corden ne nous déçoit jamais ! Et cette fois encore, on a passé un très cool moment avec la rappeuse (et flûtiste) qu’on adore. Lizzo qui a bien sûr chanté et dansé mais a aussi fait quelques révélations sur la nudité et sur Beyoncé.

Lizzo, habituée des toutes petites tenues étriquées sur scène et sur Instagram, a révélé que sa nudité agaçait ses proches et qu’ils l’appelaient pour lui dire de mettre des vêtements ! Même son cousin Pookie est tout le temps sur son dos et appelle sa mère en lui disant : "Hey, dis à Melissa de mettre des vêtements".

Du coup James Corden lui a demandé quand elle est passée de Melissa à Lizzo car il pensait que ça avait dû être un grand moment. Et elle a expliqué : "C’était un surnom d’adolescent. Je ne sais pas si tout le monde faisait ça, mais à Houston, vous coupez la seconde moitié de votre nom et mettez un O".

Pendant le trajet, la rappeuse de 34 ans a joué un air sur une flûte et a révélé qu’elle avait appelé son propre instrument Sasha Floot, inspiré par l’alter ego de Beyoncé, Sasha Fierce. Et elle a expliqué l’influence que la musique de Beyoncé avait eue sur elle et combien ça l’avait aidée à lutter contre la dépression : "Quand j’étais timide ou quand je ne pensais pas que j’étais cool, quand on me harcelait, j’écoutais Beyoncé dans ma chambre et ça me transportait. Je sentais que ma vie allait être meilleure, qu’il y avait de l’espoir pour moi. Quand j’ai abandonné l’université et que j’étais vraiment déprimée, j’écoutais B’Day en boucle et je me sentais comme si j’allais devenir chanteuse". L’animateur lui a alors proposé d’appeler Beyoncé, la faisant légèrement paniquer, avant de lui avouer qu’il n’y avait aucun moyen qu’il ait son numéro !

Enfin, belle surprise à la fin de cette séquence : Lizzo avait préparé une danse TikTok sur "About Damn Time", reprenant la chorégraphie de la tiktokeuse Jaeden Gomez qui était rapidement devenue virale fin avril.