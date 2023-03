Un Carolo décroche le jackpot au lotto : 6,5 millions d'euros grâce à son bulletin validé au Cora de Châtelineau

Inutile de chercher le nom du nouveau multi millionnaire carolo. La loterie nationale ne divulgue jamais l'identité de ses grands gagnants.

Ces gagnants voient leur vie chamboulée du jour au lendemain. Et pas toujours pour un mieux.

Gérer une fortune tombée du ciel est bien plus compliqué que ce qu'on imagine. Raison pour laquelle un accompagnement psychologique et financier est fourni avec les millions d'euros.

"Une équipe de collaborateurs très expérimentés et discrets est disponible 7 jours sur 7 pour conseiller et aider pendant ces premiers jours et mois passionnants la nouvelle vie de nos grands gagnants", précise la loterie.

L'anonymat de nos joueurs est important.