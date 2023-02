Un Carnaval des Animaux, une playlist à plumes et fourrures

Sylviane Hazard vous propose une playlist de la Dolce Vita dédiée à un Carnaval des animaux. Toute une ménagerie à écailles, à poils et à plumes venue du classique, du cinéma, du jazz et du monde entier vous attend dans la playlist du mois de février.

Le loup, le renard, la belette, les lions et les agneaux, les singes, les serpents, les éléphants, les chiens et les chats, les oiseaux et les poissons de toutes espèces défilent en un immense et délirant cortège.

La playlist :

TRADITIONNEL - J’ai vu le loup, le renard, le lièvre

Le poème Harmonique

00 : 04 : 34 - TRADITIONNEL CHINOIS - Chant du papillon

Pierre Hamon

00 : 08 : 36 - R. SHERMAN - Trust in me – Jungle Book

Sterling Holloway

00 : 11 : 15 - H. SILVER - Safari

Marie-Sophie Talbot, piano, Philippe Laloy, flûte, Frédéric Malempré, berimbau

00 : 17 : 04 - H. MANCINI - Baby elephant walk – Hatari

00 : 19 : 42 - J-PH RAMEAU - Six Concerts transcrits en Sextuor, Sixième concert : La poule

Musica Eterna, Teodor Currentzis

00 : 25 : 44 - J. WILLIAMS - Jaws – Les dents de la mer

00 : 27 : 13 - C. SAINT-SAENS - Le Carnaval des animaux, l’aquarium

Braley-Dalberto-Capuçon

00 : 29 : 39 - J. ROWLES - The Peacocks

Jazzmeia Horn

00 : 37 : 37 - E. PIERANUNZI - Siren’s Lounge

Enrico Pieranunzi (piano, interprète), Bert Joris (trompette, interprète)

00 : 41 : 46 - Dhafer YOUSSEF - Bird’s Requiem

00 : 44 : 47 - La queue du chat

Les Frères Jacques

00 : 48 : 06 - H. MANCINI - Pink Panther

00 : 51 : 15 - N. RIMSKI-KORSAKOV - Le vol du bourdon

Bobby McFerrin (interprète), Yo-Yo Ma (violoncelle, interprète)

00 : 52 : 23 - La belle abeille

Bourvil

00 : 55 : 37 - TRADITIONNEL PARAGUAY - Pajaro campana

L’Arpeggiatta

00 : 59 : 04 - La bruja mariposa

Las Lloronas

01 : 03 : 05 - R. SHERMAN - Everybody want’s to be a cat – Aristocats

Jamie Cullum

01 : 05 : 59 - G. ROSSINI - Duo des chats

Les petits chanteurs à la croix de bois

01 : 09 : 19 - G. GERSHWIN - Walking the dog

Nash Ensemble

01 : 12 : 22 - Th. MONK - Blue Monk

George Shearing

01 : 19 : 21 - Les petits singes, tiré de " Un singe en hiver " de H. Verneuil

Jean Gabin

01 : 20 : 16 - Bird of Sukhotai

Barbara Wiernik

01 : 24 : 01 - C. DEBUSSY - Poissons d’or

Jean-Efflam Bavouzet

01 : 27 : 25 - RADIOHEAD - Weird fishes – Arpeggi

Matt Haimovitz, violoncelle et Christopher O’Riley, piano

01 : 32 : 42 - V. COSMA - Un éléphant ça trompe énormément

01 : 36 : 17 - La complainte du phoque en Alaska

Beau Dommage

01 : 41 : 37 - Joona TOIVANEN - Whale song

01 : 49 : 32 - Prophet Birds

David Linx

01 : 55 : 28 - J-S BACH - Sheep May Safely Graze (Les moutons peuvent paître en paix, aria de la cantate BWV 208)

Leon Fleisher

02 : 00 : 22 - LENNON/MC CARTNEY - Blackbird

A-S von Otter et Brad Mehldau

01 : 02 : 43 - F. POULENC - Les Biches : 2. Adagietto

Orchestre National de France

02 : 06 : 19 - Miles DAVIS - On green dolphin street

02 : 16 : 06 - S. PROKOFIEV - Pierre et le loup, transcription pour piano

Marian Lapsansky

02 : 19 : 46 - A. PRYOR - The whistler and his dog

The New London Orchestra, dir. Ronald Corp

02 : 22 : 31 - Bert KAEMPFERT - A swinging safari

02 : 25 : 38 - Le lion est mort ce soir

Henri Salvador

02 : 27 : 58 - Tito PUENTE - Ti Mon Bo

02 : 30 : 19 - H. SACKER /N. SIMONE - Blackbird

Renée Marie

02 : 35 : 19 - Manuel HERMIA - Le rêve du dromadaire

02 : 44 : 41 - J. DOWLAND

Hopkinson Smith

02 : 47 : 18 - Las HERMANAS CARONNI - Coucou

02 : 50 : 57 - Nico MUHLY - Dog and frog

Holland Baroque, Nico Muhly

02 : 48 : 37 - Waltz for the Lonely Ones

Emilia Martensson et Barry Green

02 : 53 : 03 - G-F HAENDEL - l’Allegro, il Penseroso ed il Moderato : Air "sweet Bird"

Les Ombres

02 : 55 : 12 - What does a lion say

Gretchen Parlato

03 : 00 : 54 - Roger WATERS - Grantchester Meadows (BBC Radio Session, 12 May 1969)

Pink Floyd