Un carnaval de Nivelles en formule réduite dimanche : "On préfère offrir du mimosa que du muguet !"

Initialement reporté au mois de mai, le carnaval de Nivelles aura finalement lieu ce dimanche en formule réduite : un seul jour de festivités, pas de cortège ni de rondeau, pas de réception à l’hôtel de ville… Et pas d’oranges, pour ne pas mobiliser les services communaux. La Ville a en fait confié le carnaval aux sociétés folkloriques, qui pourront sortir et déambuler toute la journée, moyennant le respect du code orange, toujours en vigueur à l’heure où nous écrivons cet article. "Nous avons conclu un pacte avec la Ville comme quoi nous respections le code orange, qui prévoit notamment le contrôle du CST, et cela même si l’on passe en jaune lors du Codeco de vendredi, insiste le président. C’est plus facile pour tout le monde, pour la police, la Ville, et même pour nous, comme nous ne devons pas changer en dernière minute". Et si ce carnaval aclot 2022 s’annonce minimaliste, il préfère ça à toute autre formule : "Offrir du muguet en mai au lieu du mimosa, ça ne nous intéressait pas trop, plaisante-t-il. On a trouvé un bon compromis avec la Ville, qui a été compatissante à notre égard".