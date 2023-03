Un car wash écologique pour les trams au TEC de Charleroi

Chaque jour des bus et trams TEC restent au dépôt pour être lavés mais laver de tels véhicules nécessitent beaucoup d’eau. Se pose donc la question du gaspillage. Pour le réduire au maximum, dans plusieurs de ses installations, le TEC récolte l’eau de pluie pour laver sa flotte de véhicules. C’est le cas au dépôt de Jumet où deux nettoyeurs de tram s’activent tous les jours.

Le lavage extérieur d’un tram consomme 400 litres d’eau, sans compter tout le nettoyage intérieur. Ce système représente une économie non négligeable."Si on peut éviter de puiser ces litres d’eau dans le château d’eau d’à côté, c’est mieux. Avec l’eau récoltée sur les toits, ça nous permet presque de couvrir tous nos besoins en eaux pour le nettoyage des bus et des trams. Quand il fait très chaud ou que nous sommes en période de sécheresse nous devons parfois aller remplir la citerne", explique Véronique Benoit, porte-parole du TEC à Charleroi.

Si l’eau de pluie vient à manquer en période de sécheresse, pas de panique, le système bascule sur l’eau de distribution.

Un reportage radio à découvrir dans cet article.