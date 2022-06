"Un candidat de gauche qui arrive vivant au second tour, c’est nouveau" : trois questions sur les élections présidentielles en Colombie

Si la gauche arrive au pouvoir, ça signifierait quoi pour la Colombie, pour l’Amérique latine ?

"L’impact serait énorme pour la Colombie car le pays n’a connu que des gouvernements de droite, parfois conservateurs, parfois libéraux. Ils n’ont jamais eu quelque chose de similaire à la gauche au pouvoir et c’est la première fois que ça pourrait arriver. Les résultats s’annoncent serrés parce que même si le candidat de gauche a obtenu 40% au premier tour, si le candidat indépendant – qui est en fait fondamentalement de droite – obtient les votes des électeurs de la droite classique, il gagne. En tout cas si Gustavo Petro arrive au pouvoir, ce serait synonyme de gauche modérée, non pas d’une gauche qui impose des mesures radicales. A un niveau plus large, si la gauche arrive au pouvoir en Colombie et si, ensuite, Lula gagne les élections au Brésil au mois d'octobre, ça signifierait le début d’une nouvelle période progressiste en Amérique latine et aussi probablement le début d’une période plus autonomiste vis-à-vis des Etats-Unis, avec une volonté de ne pas s'aligner systématiquement sur la position étasunienne".