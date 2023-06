Un campement de 350 migrants évacué à Calais

Les forces de l’ordre ont évacué jeudi un campement de quelque 350 migrants installé sur un terrain privé à Calais, a-t-on appris auprès de la préfecture du Pas-de-Calais et d’une association de soutien aux migrants.

Selon le préfet, Jacques Billant, présent sur place, ce campement installé depuis plusieurs mois au sein d’une zone économique en cours d’aménagement à Calais et Marck, constituait "le plus gros site de fixation des migrants à Calais".

Son évacuation, consécutive à des décisions de justice rendues en mars, était "absolument nécessaire" face à la "situation d’insécurité et d’insalubrité" prévalant sur le site, a-t-il souligné.

Selon lui, "la totalité" des migrants présents jeudi matin, "près de 300 personnes", ont accepté d’être acheminés vers des centres d’accueil dans les Hauts-de-France lors de l’opération, menée "dans le calme". Également présent mais maintenu à distance par un périmètre de sécurité, le coordinateur de l’Auberge des migrants, Pierre Roques, a dénoncé des "mises à l’abri forcées".

"S’ils ne montent pas dans les bus, ils sont arrêtés, ils n’ont pas le choix", assure-t-il, disant avoir vu une cinquantaine de personnes quitter le campement par leurs propres moyens. Les migrants évacués "vont revenir à Calais dans deux trois jours comme d’habitude et ils n’auront plus d’affaires", a-t-il déploré, affirmant avoir vu des tentes lacérées avec des couteaux et des effets personnels éparpillés par terre.

Les autorités françaises revendiquent disent lutter contre tout "point de fixation" des exilés qui affluent depuis des années dans l’espoir de rallier les côtes anglaises. 46.000 ont réussi à traverser la Manche à bord d’embarcations précaires en 2022, un record, et 8000 ont été secourus dans les eaux françaises.