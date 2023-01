Un camp scout ou patro c’est bien, un camp sans déchet c’est mieux

Le froid dehors vous invite à déjà rêver aux beaux jours d’été ? A votre camp scout, patro ou à celui de vos enfants ? En tout cas, plusieurs ASBL pensent déjà à la quantité de déchets que ces séjours des mouvements de jeunesse peuvent générer.

Zero Waste Belgium et ses partenaires Empreintes et Fristouille lance des formations gratuites et un accompagnement à destination des animateurs et animatrices de ces camps. Le but est simple : pousser les mouvements de jeunesse à s’organiser autrement pour consommer moins en achetant par exemple en gros ou en vrac et en stockant de manière efficace. Mais aussi leur apprendre à manger mieux avec des produits locaux, durables et de qualité.

>>Le reportage de MaTélé sur la visite de la Reine Mathilde à un camp zéro déchet organisé à Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort)

La formation commencera en février et se conclura début mai. Elle comprend une soirée d’activités en ligne et deux soirées et une journée en présentiel, cette fois.

Si vous êtes intéressés, il faut s’inscrire avant le 29 janvier à l’adresse www.campzerodechet.be. Le nombre place est limité. Selon l’ASBL Zero Waste Belgium, "les groupes ayant déjà participé à l’accompagnement ont réussi en moyenne à diviser par trois leurs quantités de poubelles. Certaines unités s’en sortent même avec un ou deux sacs seulement en fin de camp".