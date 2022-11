Un camp de réfugiés hors normes dans le quartier nord à Schaerbeek

700 personnes occupent actuellement un bâtiment de la rue des Palais, à Schaerbeek. 700 demandeurs d’asile pour la plupart. Une occupation, qui n’est pas sans rappeler celle du parc Maximilien, en 2015, au plus fort de la crise migratoire.

Au 48 rue des Palais, anciennement des bureaux de l’administration fiscale, le nombre d’occupants ne cesse de croître depuis octobre et les 150 à 200 premiers arrivants. Les 700 occupants actuels sont principalement des demandeurs d’asile burundais et afghans. Des hommes surtout, et des mineurs non accompagnés. Les conditions d’hébergement sont très difficiles, pas de chauffage, pas d’eau potable, peu ou pas de sanitaires, " Pas des conditions normales pour qui cherche asile ", explique Ernest, qui est burundais.