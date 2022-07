Un camp à la ferme pour adultes : pour se reconnecter à la nature, repenser son alimentation et créer des liens

Cette ferme pédagogique organisait déjà des stages pour enfants. Cette version pour adultes fait partie de la diversification des activités, explique Charlotte Lemercier. "Je suis fille de ferme et avec mon frère et ma sœur, on envisage une reprise collective de la ferme." Une ferme qui devient un lieu d’accueil et de réflexion et plus simplement un site de production : "On a envie que les gens recréent du lien avec le monde agricole, avec les aliments de leur assiette, avec les autres, les animaux, le vivant… Des liens utiles pour affronter ensemble les enjeux de ces prochaines années."

L’amour est-il dans le pré ?

En voyant ces hommes et ces femmes partager une aventure bucolique, on s’interroge sur la possibilité de trouver l’âme sœur dans ce camping fermier ? Ça fait rire Charlotte : "Non, ce n’est pas l’Amour est dans le pré. Après, on est des adultes, mixtes, et donc il y a sûrement des liens qui se créent. Certains liens se sont créés l’année dernière. Peut-être que des liens vont se créer cette année. Mais ça, c’est un mystère…"