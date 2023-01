Un camion pour s’exercer à opérer

Blouse bleue sur les épaules, Mattéo s’apprête à remplacer un ligament de genoux. L’opération est classique en soi, mais elle est délicate pour un assistant " il faut prélever un tendon, ce qui est relativement stressant parce qu’on n’a qu’une chance." Matteo s’exerce sur un vrai genou, c’est autre chose que les répliques en mousse "ça correspond nettement plus à la réalité d’une véritable opération" explique le docteur Pierre Burton qui chapeaute l'exercice. L’autre avantage de ce laboratoire mobile, c’est qu’on peut se tromper sans qu’il n’y ait de conséquence sur un patient "ça permet aux assistants d’apprendre des techniques plus compliquées et de répéter des gestes sans stress et avec tout le temps nécessaire pour pouvoir le faire à leur aise" se satisfait Florence Goldberg, la responsable de la clinique du pied et de la cheville à l’hôpital Marie Curie. "Vous suivez les assistants pendant 6 ans, vous ne pouvez pas sans arrêt faire en sorte qu’ils vous regardent pendant 6 ans. A un moment, il faut qu’ils travaillent eux-mêmes" ajoute Pierre Burton "l’avantage ici, c’est de permettre de répéter les gestes jusqu’au moment où on les maîtrise suffisamment pour pouvoir le faire sur un sujet vivant sans risque.'