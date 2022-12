Un camion heurté par un train de voyageurs à Ardooie : plusieurs blessés

Un train de voyageurs a heurté un camion mardi après-midi à Ardooie (Flandre occidentale). Le premier wagon a déraillé, faisant plusieurs blessés, ont indiqué le bourgmestre Karlos Callens et la SNCB.

L’accident s’est produit peu avant 16h00, provoquant d’importants dégâts matériels, selon le bourgmestre. Plusieurs voyageurs ont été blessés, a ajouté la SNCB, sans préciser s’il s’agissait de blessures graves ou légères. Quelque 80 passagers ont été évacués. La circulation des trains est momentanément interrompue entre Deinze et Lichtervelde. "Nos équipes sont sur place et mettent tout en oeuvre pour rétablir le trafic", a précisé Infrabel. La SNCB a prévu des bus de remplacement et les trains sont déviés dans la mesure du possible via Courtrai.