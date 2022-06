Un camion friperie, ou comment faire votre shopping de manière responsable à deux pas de chez vous

Et c’est la satisfaction d’une seconde vie donnée aux vêtements qui se crée aussi grâce aux réactions des gens durant les journées de vente : " On est heureuses de voir que les gens découvrent et s’enlèvent l’a priori de 'vieux' que l’on peut avoir sur les friperies ", s’exclame Nathalie. Après un an sur les routes, la réalité du prix de l’essence combiné à celui des emplacements amène tout de même les trois femmes à se verser un salaire partiel.

On l’a rêvé ce camion

La seule finalité économique derrière ce projet, est de redonner un temps plein à l’une des trois copines qui s’était retrouvée au chômage juste avant le début du projet. Les deux autres ont diminué leurs heures dans leurs boulots respectifs afin de conjuguer les deux activités. Car, comme l’explique Nathalie : " On ne va pas se foutre en burn-out pour des fripes ! On l’a rêvé ce camion, donc le construire et aller jusqu’au bout c’est vraiment gratifiant ".

Un camion qui aura vu le jour grâce à un prêt participatif, et qui aujourd’hui permet de recréer du lien intergénérationnel dans une région, tout en visant à un nouvel emploi avec un geste sociétal vert.

Toutes les informations sur le dépôt de vêtements ainsi que les rendez-vous de vente se trouvent sur leur site internet et leurs comptes Facebook/Instagram.