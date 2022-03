Un call-center liégeois pour la solidarité citoyenne avec l'Ukraine

Suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, de nombreux Liégeois souhaitent manifester leur solidarité avec les civils fuyant leur pays. Un call-center a été mis en place par la Ville de Liège afin de recenser et de coordonner les différentes offres d'aide. Ce centre d'appel vient d'ouvrir à midi.

Willy Demeyer, bourgmestre de Liège : "Nous avons donc mis en place dès ce midi un call-center dont l’objet est, d’une part, d’enregistrer toutes les propositions et, ensuite, de voir les demandes. Et parallèlement à cela, voir comment nous allons accueillir les personnes qui ont quitté l’Ukraine et qui sont accueillies à Liège. C’est déjà le cas. Nous avons reçu des personnes ukrainiennes qui sont pour l’instant soit dans des domiciles privés, soit dans un des centres Fedasil".