Constitué de quatre volumes, le bréviaire a été réalisé entre 1449 et 1450, sur parchemin. Fondée au début du 8e siècle, l’abbaye de Grammont prend le nom de Saint-Adrien en 1175. L’institution entretiendra des liens étroits avec le comté de Flandre et la cour de Bourgogne. Philippe le Bon fait de l’abbé Adriaan Kimpe (1440 à 1450), son conseiller et accorde à l’abbaye une grande protection. C’est sous le règne du successeur d’Adriaan Kimpe, l’abbé, Nicaise de Frasne, qu’est commandé le Bréviaire.