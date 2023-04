Un Café Joyeux, solidaire et inclusif, a ouvert ses portes à Bruxelles !

La carte du Café Joyeux se concentre sur des plats familiaux simples qui rappellent des souvenirs d’enfance. Vous y trouverez des quiches, des croque-monsieur, des salades liégeoises, des gaufres salées et sucrées, ainsi qu’une sélection de boissons chaudes et froides. Tout est préparé avec soin et servi avec le cœur.