Un cadre pour limiter la publicité pour les jeux de hasard à la télévision, mais pas l'interdire

L'Association belge des médias audiovisuels (Via) a finalisé un cadre autorégulateur visant à limiter la publicité sur les jeux de hasard à la télévision, a-t-elle annoncé lundi. L'organisation n'est cependant pas favorable à une interdiction complète, "qui risquerait de déplacer le problème vers le circuit illégal et les opérateurs étrangers".

Le cadre comporte cinq mesures destinées à réguler la publicité sur les jeux de hasard.

Message d'avertissement

Des restrictions sont ainsi prévues quant au contenu (le spot ne doit pas inciter directement au jeu), à l'horaire de diffusion (un spot de 30 secondes maximum par heure entre 20h00 et 1h00, deux avant et après une retransmission en direct) et aux possibilités (les spots limités à 30 secondes me permettent pas le placement de produit, le téléachat...).