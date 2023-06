Un cadeau d’adieu pas comme les autres des Tifosi : Luciano Spalletti récupère le volant de sa voiture… volée

Luciano Spalletti s’en rappellera très longtemps ! Alors que le coach italien vient d’annoncer qu’il prendrait une année sabbatique après le titre acquis avec Naples, il a reçu un cadeau très particulier de la part des Tifosi du club.

Dans une vidéo partagée et repartagée sur les réseaux sociaux, on le voit en effet ouvrir une énorme boîte en carton. Le contenu de cette boîte ? Le volant d’une voiture et quelques CD.

Un cadeau qui pourrait paraître anodin pour beaucoup mais qui, dans le cas de Spalletti, découle d’une histoire assez drôle. En 2021, le coach n’était en effet plus vraiment en odeur de sainteté en Campagnie, critiqué pour ses mauvais résultats. Le noyau dur des Tifosi avait alors tenté de le pousser vers la sortie en volant… sa voiture.

Quelques mois plus tard, le titre acquis par le club a permis aux deux clans de se réconcilier. Et les supporters ont donc pu rendre au coach ce qui lui appartenait. Joli clin d’oeil. Manque plus que la carrosserie…